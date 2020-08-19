AÖL sınav görevli başvurusu nasıl yapılır? Açık lise sınav görevi başvurusu 2020…

Açıköğretim Programları yaz okulu sınav görev taleplerinin açıklanmasının ardından Açık lise sınav görevi başvurusu nasıl yapılır, sorusuna yanıt aranmaya başlandı. AÖL sınavında görev almak isteyenler, 19 Ağustos 2020 saat 23:59' a kadar AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulunabilecek.
AÇIK LİSE SINAV GÖREVİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
05 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2019-2020 Öğretim Yılı Açıköğretim Programları Yaz Okulu Sınavı görev talepleri açıldı. Sınavda görev almak isteyenler, 19 Ağustos 2020 saat 23:59' a kadar AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulanabilecek.
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