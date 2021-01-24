AÖL kayıtları ne zaman yapılacak? AÖL sınavı ne zaman? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt takvimi

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme ve kayıt işlemleri pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Lise eğitimine açıktan devam eden binlerce öğrencinin gözü kayıt tarihlerinde. Peki, AÖL kayıtları ne zaman yapılacak? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt takvimi...

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme ve kayıt işlemleri binlerce öğrencinin merak ettiği konuların başında geliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "tekrar ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemi için ücret yatırmalarına ve başka bir işlem tesis etmelerine gerek yoktur." ifadesi kullanıldı.

Duyuruya göre 2020/1. dönem kayıtları tekrar açılarak 22 Ocak-15 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak. İlk (yeni) kayıt olmak isteyen öğrencilerin ve kayıt yenilemek isteyenlerin bu tarihler arasında kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık öğretim lisesi 2020/1. Dönem ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 22 Ocak - 15 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Eylül ve Ekim aylarında 2021 dönemi için ilk (yeni ) kayıt ve kayıt yenileme işlemi yaptırmış ve öğrencilik durumu sistem üzerinden aktif olan öğrencilerin, tekrar ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemi için ücret yatırmalarına ve başka bir işlem yapmalarına gerek olmayacak. Bu öğrenciler isterlerse sınava girecekleri derslerini güncelleyebilecek. 2020 - 2021 Eğitim - Öğretim Yılı 1. Dönemde örgün eğitim kurumlarında aktif olan öğrencilerin ilk (yeni) kayıtları alınmayacak.

MEB'ten yapılan açıklamada, "2020/1. Dönem sınavından sonra açılacak olan; 2020/2. Dönemde sınavlar arasındaki sürenin kısa olması sebebiyle bu dönemde (2020/2. Dönem) sadece kayıt yenileme işlemleri (Bakan Onayı'' ile öğrencilerimizden kayıt yenileme ücreti alınmadan kayıt yenilemeler sistem üzerinden otomatik olarak) yapılacaktır. 2020/2. Dönemde ilk (yeni) kayıt kapsamında öğrenci kaydı alınmayacak" denildi.

Sınavlar arasındaki sürenin kısıtlı olmasından dolayı, 2020/2. Döneminin 25 Mart 2021 tarihinde başlayacak olan sınavı (çevrimiçi) için 2020/2. Dönemde ilk (yeni) kayıt işlemleri açılmayacak.

2020/1. Dönemde Açık öğretim lisesine yeni kayıt olacak öğrencilerden ortaokul veya ilköğretim mezuniyet bilgisi e-Okuldan gelen öğrencilerin kayıtları şahsen müracaat etmelerine gerek kalmaksızın halk eğitimi merkezleri tarafından yapılacak. Ancak; bu durumdaki öğrencilerin yeni kayıt işlemlerinin yapılması için halk eğitimi merkezlerine mail, faks vb. iletişim araçları aracılığı ile yeni kayıt isteğine dair dilekçelerini ulaştırmaları gerekiyor.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık öğretim lisesi 2020-1. Dönem sınavları, çevrimiçi (online) olarak, 25 Şubat 2021 Perşembe günü başlayıp 01 Mart 2021 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar yapılacak.