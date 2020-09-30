AÖL kayıt yenileme tarihleri! AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, yenileme ücreti hangi bankaya yatırılır?

Lise eğitimlerine Açık Öğretim Lisesi çatısı altında devam eden öğrenciler, 31 Ağustos’ta başlayan kayıt yenileme ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar, kayıt yenilee nasıl yapılır, sorularına yanıt aranıyor. Peki, AÖL kayıt yenileme 2020 süreci hakkında merak edilenler…

'Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme konusu 2020-2021 eğitim yılı 1. dönem için kayıt işlemlerini gerçekleştirecek olan birçok aday tarafından yoğun bir şekilde aranıyor. İşte 2020 AÖL kayıt yenileme, konusuna dair ayrıntılar...

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem yeni kayıt işlemleri 31 Ağustos’ta başladı, 09 Ekim 2020 tarihinde sona erecek.

AÖL KAYIT YENİLEME

Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Ancak kayıt yenileme işlemini halk eğitimi merkezi müdürlüğüne yaptıran öğrencilerimizden halk eğitimi merkezi müdürlüğünce makbuz karşılığında veya banka hesap numarasına yatırtarak 5 TL kayıt yenileme sınav ücreti alacaktır.

Öğrencilerimizin ikinci bir defa sınav ücreti ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt yenileme Sınav Ücreti makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Kayıt yenilemek için sınav ücretinin ödendiği bilgisi, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenilemenizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav ücretinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.

AÖL KAYIT YENİLEME EKRANI

AÖL KAYIT ÜCRETİ

2020 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir.



(50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecek.)