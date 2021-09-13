AÖL kayıt yenileme son tarih! 2021 – 2022 AÖL kayıt ve 3., 4., 5. Dönem AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek 2021? Kayıt yenile ücreti hangi bankaya ödenecek?

AÖL kayıt ve kayıt yenileme süreci araştırılmaya devam ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen takvime göre açık lise kayıtları 6 Eylül’de başladı. AÖL 2021 - 2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, il ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezlerinde gerçekleştiriliyor. Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar dönem sınavına katılamaz. Peki, AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ne zaman? AÖL kayıt sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek?

AÖL kayıt yenileme tarihi 6 Eylül’de başladı. AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek sorusu yoğun bir şekilde soruluyor sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. MEB tarafından yayınlanan kılavuza göre bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlendi. Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrenciler, kayıt yenileme işlemi yaptıracaklar. Peki, AÖL kayıt sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak, kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt başvuru tarihleri 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Mazerete bağlı ilk kayıt başvuruları 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptıracaklardır.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri eksik evrakı ve evrakında eksik bilgi olan öğrencilerin ilk kayıt evraklarını teslim almayacak ve eksik belgeyle işlem yapmayacak.

Eksik belge ve bilgiyle ilk kayıt alan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, öğrencinin ilk kayıt evrakındaki eksik belge ve bilgileri tamamlamakla yükümlüdür. Yeni kayıt süresince eksik evrakları tamamlamayan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, eksik evrak veya eksik bilgi ile almış olduğu öğrencinin ön kaydını ilk kayıt işlemlerinin bitiminden sonra silecektir.

AÖL KAYIT YENLEME ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.