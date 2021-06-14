AÖL kayıt yenileme ne zaman sona eriyor, AÖL kayıt yenileme 3. dönem 2021 nasıl yapılır

AÖL kayıt yenileme işlemini yapacak olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı sitesi üzerinden yeni kayıt yapma ve yenileme işlemlerini yapabiliyor. Peki, AÖL kayıt yenileme 2021 ne zaman sona erecek, AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖL kayıt yenileme 2021 tarihleri için az bir süre kaldı. 17 Mayıs’ta başlayan işlemler hakkındaki aramalar arttı. Milli Eğitim Bakanlığı kayıt yenileme işlemleri ile 3. dönem sınavları hakkında detaylı bilgi paylaştı. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman sona eriyor, AÖL 3. dönem kayıt yenilme nasıl yapılır?

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN SONA ERİYOR?

AÖL kayıt yenileme işlemleri 18 Haziran 2021 tarihinde sına eriyor.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLAR TARİHİ

Açık Öğretim Kurumları 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları 03 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30' dan 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59' a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacaktır.

Bakanlık tarafından yayımlanan yazı ise şu şekilde;

Bakanlığımız bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem ve 2. dönem sınavları İlgi Makam Oluru doğrultusunda çevrim içi (online) olarak yapılmıştır.

Bakanlığımızın 2021 yılı Sınav Uygulama Takvimi'nde açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 03-04 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağı belirtilmiştir.

İlgi Makam Oluru ile açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının, salon sayılarının yeterli olması halinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı e-Sınav merkezlerinde yapılması uygun görülmüş ancak planlanan salon sayılarına salgının etkileri sebebiyle ulaşılamamıştır.

Ülkemiz genelinde Koronavirüs (Covid-19) salgınının da vaka sayılarındaki artış nedeniyle; açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 03 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30' dan 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59' a kadar çevrim içi olarak yapılması ve bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle sınava katılamayanlar için çevrim içi sınav sisteminin 1 (bir) gün süreyle açılması Genel Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, ücreti ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.)

Kayıt Yenileme bedelinin 5 TL' si ise Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.

Kayıt Yenileme için Katılım Bedelinin ödendiği, sistem üzerinden görünmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenileme işlememizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için Katılım Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.

Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif ve donuk olanların kayıt yenileme işlemleri 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı II. Döneminden itibaren Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi Tarafından otomatik olarak yapılmaya başlanmıştır. Kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılan öğrencilerimiz Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kitap, diploma veya resmi yazı vb. almak için müracaat ettiklerinde kendilerinden 5TL Kayıt Yenileme katılım bedeli alınacaktır. Öğrencilerimizin ikinci bir defa katılım bedeli ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5TL katılım bedeli makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün mesai saatinin bitmesini bekleyecekler.

Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır.

Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler.Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.