Açık Lise yeni dönem kayıt yenileme tarihleri arama motorları aracılığıyla sorgulanıyor. AÖL'ün kayıt yenileme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Açık Öğretim lise yeni dönem kayıt yenileme tarihi…
AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı AÖL kayıt yenileme tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
2021-2022 eğitim yılına ait kayıt işlemlerinin, ay sonuna kadar başlayacağı tahmin ediliyor.
AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.