2021-2022 açık lise kayıtları ne zaman başlıyor? AÖL lise kayıtları ile ilgili aramalar devam ediyor. Açık öğretim lisesi öğrencileri ile yeni kayıt yapacaklar 2021-2022 AÖL kayıtlarının ne zaman yapılacağını sorguluyor. Hepsinin merak ettiği “AÖL kayıtları ne zaman başlıyor?” sorusunun yanıtı oldu. İşte Açık Lise yeni dönem kayıt yenileme tarihleri hakkında merak edilenler…

Açık Lise yeni dönem kayıt yenileme tarihleri arama motorları aracılığıyla sorgulanıyor. AÖL'ün kayıt yenileme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Açık Öğretim lise yeni dönem kayıt yenileme tarihi…

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL kayıt yenileme tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

2021-2022 eğitim yılına ait kayıt işlemlerinin, ay sonuna kadar başlayacağı tahmin ediliyor.

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.