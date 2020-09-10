Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde yer alan Açık Öğretim Lisesi yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Lise eğitimini Açık Öğretim Liselerinde devam edenler ve etmek isteyenler internette AÖL kayıt yenileme ne zaman? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖL yeni kayıt başladı mı? sorularını araştırıyor. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman? AÖL yeni kayıtlar ne zaman yapılacak? AÖL yeni kayıt ve AÖL kayıt yenileme tarihleri!
AÖL İLK KAYIT VE AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
AÖL'ün kayıt yenileme işlemi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 7 Eylül'de erişime açılacak. Konu hakkında MEB’den yapılan resmi bir açıklamada; "2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2020/1. Dönem Kayıt Yenileme İş ve İşlemleri 07.09.2020 Pazartesi günü başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem yeni kayıt işlemleri başladı.
Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 31 Ağustos - 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.
AÖL DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?
Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrencilerimizin öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.