AÖL giriş ekranı açılmıyor! AÖL giriş ekranı neden açılmıyor? AÖL sistemde ne çalışması var?

AÖL öğrenci girişi ekranını kullanamayan Açık Öğretim Lisesinde eğitim gören öğrenciler arama motorları üzerinden AÖL öğrenci giriş ekranı neden açılmıyor? sorusuna yanıt arıyor. AÖL giril ekranı üzerinden ders kayıtlarına, sınav sonuçlarına ulaşabilen öğrenciler, “geçersiz bir işlem yaptınız” uyarısıyla karşılaştı. Peki, AÖL öğrenci giriş ekranı neden açılmıyor? AÖL sistemde ne çalışması var? MEB’ten bir açıklama geldi mi?

AÖL giriş ekranı üzerine yapılan araştırmalar arttı. Sınavlara girişin yapıldığı, sınav notlarının öğrenildiği AÖL öğrenci giriş ekranı kullanılmıyor. AÖL öğrenci giriş ekranı neden açılmıyor? AÖL sistemde ne çalışması var? AÖL öğrenci giriş ekranı hakkında merak edilenler…

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI NEDEN AÇILMIYOR?

Sisteme oluşan hata ile ilgili henüz MEB tarafından bir açıklama yapılmadı.

AÖL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Sisteme aşağıdaki link üzerinden giriş yapılıyor. Güvenlik kodu alanına resimde görülen sayıyı, öğrenci numarası alanına öğrenci numaranızı, şifre alanına şifrenizi giriniz ve giriş butonuna basınız.

AÖL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) NEDİR? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?

Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.



İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,



Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,



Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,



Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,



Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.



Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.