AÖL giriş: AÖL sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? AÖL sınav giriş yeri nereden bakılır?

25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek AÖL 2. dönem sonu sınavları için giriş belgeleri açıklandı. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavlarına girecek olan öğrenciler sınav yerlerinin açıklanmasının ardından AÖL sınav giriş sayfasına yöneldi. AÖL sınav giriş belgeleri aolweb.aol.meb.gov.tr adresi üzerinden erişilebilecek. Peki, AÖL sınav giriş yeri nereden bakılır? İşte AÖL sınav giriş belgesi çıkarma…

AÖL 2. dönem sonu sınavının sınav giriş belgeleri açıklandı. Sınav Giriş Belgeleri “http://aol.meb.gov.tr/” resmî web sitesinde yayınlandı. Öğrenciler online sistem üzerinden AÖL sınav giriş belgesini görüntüleyip çıktısını alabiliyor. Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilecek. MEB tarafından 25-26 Temmuz'da yapılacak Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavlarının giriş belgesinin nasıl alınacağı araştırılıyor. Peki, AÖL sınav giriş belgesi nereden alınır? AÖL sınav giriş belgesi 2020 ve AÖL sınav giriş yerleri 2020 hakkında merak edileler…

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKARMA

Sınav Giriş Belgeleri “http://aol.meb.gov.tr/” resmî web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir. Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise irtibat bürolarınca öğrencinin fotoğrafı sisteme eklenerek, fotoğraflı giriş belgesinin alınması gerekmektedir. Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir. Öğrencilerin Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamaları dikkatlice okumaları gerekmektedir. Sınav Giriş Belgenizde belirtilen okul ve salonda sınava girmeniz gerektiğini unutmayınız. Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ AL

AÖL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavı'nın 1. oturumu cumartesi günü saat 09.30'da 2. oturumu ise cumartesi günü saat 14.00'de, 3. oturumu ise pazar günü saat 09.30'da başlayacak.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

– Sınavlar yapıldıktan sonra cevap kâğıtları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde optik okuyucularla okunmaktadır ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda “Kopya Analiz Tekniği” kullanılmaktadır. Sınavınızın iptal edilmemesi, maddi ve cezai yaptırıma maruz kalmamanız için cevap kâğıdınızı kimseye göstermeyiniz, kopya çekmeyiniz, çektirmeyiniz. Kopya çekene, kopya çektirene ve kopyaya yardım edene hapis ve para cezası verilmektedir.

-Cevap kâğıtlarını okumak için düzenlenmiş optik okuyucular, hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli olunuz.Sınav Sonuçlarının Duyurulması; Sınav sonuçları İnternet ortamında “http://aol.meb.gov.tr/” adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçimi zorunludur.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

– Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

– Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.

– Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.

– Dikkat: Sınav Giriş ve Sınav Sonuç Belgesi de dahil olmak üzere öğrenci adreslerine herhangi bir duyuru ve geri bildirim gönderilmeyecektir. Tüm bildirimler http://aol.meb.gov.tr/ resmi web sitesinden yayınlanacaktır. Öğrenciler ihtiyaç duydukları her türlü bilgiye bu web sitesinden ulaşabilir.

