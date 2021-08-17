AÖL ek sınav giriş ekranı| Açık Lise ek sınav girişi nasıl yapılır? MEB AÖL ek sınav tarihi son günü ne zaman?

MEB Açık Öğretim Lisesi ek sınavları dün başladı. Lise eğitimini açıktan devam eden öğrencilerin girdiği AÖL ek sınavların nasıl yapıldığı sorgulanıyor. Öğrenciler AÖL sınav girişi nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyorlar. İşte AÖL ek sınav hakkında merak edilenler…

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan Açık öğretim ek sınavlar dün başladı. 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 09:30’da başlayan sınavlar 20 Ağustos 2021 Salı günü saat 23:59’da sona erecek.İşte AÖL öğrenci girişi...

AÖL GİRİŞ EKRANI

Ek sınavlara online olarak katılacak olan adaylar “aolweb.aol.meb.gov.tr” adresinden öğrenci girişi yaparak sınav ekranına ulaşabiliyorlar. Girişte güvenlik kodu, TC kimlik numarası ya da öğrenci numarası ve şifre bilgileri isteniyor.

MEB AÖL EK SINAV GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ…

AÖL EK SINAV TARİHLERİ

16 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 09:30’da başlayan sınavlar 20 Ağustos 2021 Salı günü saat 23:59’da sona erecek.

MEB'in sınavların sona ermesinin ardından kısa bir süre sonra sonuçları da erişime açması bekleniyor.