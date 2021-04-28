AÖL 3. dönem kayıt yenileme ve ücreti! AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖL 3. Dönem sınavları online mı olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki açık öğretim okulları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3'üncü dönem sınavları 3-7 Temmuz'da çevrim içi yapılacağını duyurdu. MEB'in açıklamasında ayrıca, '2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021'de başlamıştır.' ifadeleri kullanıldı. Öte yandan yapılan açıklamada Açık Öğretim Kurumları ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine 30 Nisan 2021 tarihinden 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ara verildiği açıklandı. Adaylar 17 Mayıs tarihinden itibaren kurum tarafından belirtilen tarihe kadar yapabilecek. Açık öğretim kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ücreti…

AÖL kayıt yenileme işlemleri, tam kapanma süresi boyunca gerçekleştirilmeyecek. AÖL ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 30 Nisan 2021 tarihinden 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılmayacak. Öğrenciler, kayıt yenilemelerini ve kayıtlarını 17 Mayıs’tan sonra 11 Haziran’a kadar yapabilecekler. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrim içi yapıldığı belirtildi. Bakanlığın 2021 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'nde açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3'üncü dönem sınavlarının 3-4 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağı bildirildi.

AÖL 3. dönem kayıt yenileme ücreti ne kadar?

2021 kayıt yenileme ücreti ise 50 TL olarak açıklandı.

SINAVLAR ONLİNE YAPILACAK

"2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021'de başlamıştır. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağından ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine bu tarihler arasında ara verilecek. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sokağa çıkma yasağının bittiği 17 Mayıs 2021'den 11 Haziran 2021'e kadar yapılabilecek. Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 3 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 7 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi olarak yapılması uygun görülmüştür."

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine yeni (ilk) kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden sadece e-okuldan ilköğretim veya ortaokul mezunu bilgisi veya açık ortaokul mezunu olarak gelenlerin yeni (ilk) kaydı alınacaktır. (Öğrencinin e- okulda ilköğretim veya ortaokul bilgisi olup lise bilgisi de varsa yeni (ilk) kaydı alınmayacaktır.) Yeni (ilk) kayıt olan öğrencilerin, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla kendilerine ait biyometrik fotoğraflarını sisteme taratmaları gerekmektedir. Öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine girerek adres bilgileri sekmesi altından adres ve telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.