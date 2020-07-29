AÖL 3. dönem kayıt yenileme 2020 ne zaman? AÖL 3. dönem sınav tarihi belli mi?

Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler 3. Dönem kayıt yenileme ve sınav tarihleri ile ilgili araştırma yaparken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) konuyla ilgili açıklama geldi. 2. dönem sınavlarını tamamlayan AÖL öğrencileri, mezun olmak için AÖL 3. Dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediliyor. MEB'e bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 2019-2020 eğitim öğretim dönemine ilişkin 3. dönem sınavı hakkında açıklama geldi. AÖL 3. dönem kayıt yenileme 2020 ve AÖL 3. dönem sınav tarihi detayları…

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman olacak? AÖL 3. dönem kayıt yenileme 2020 başvuru ne zaman? sorularına lise diploması almak için eğitimi dışarıdan tamamlayan on binlerce vatandaş tarafından cevap aranırken, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için açıklama geldi.

AÖL 3. DÖNEM SINAVI VE KAYIT YENİLEME TARİHİ NE ZAMAN

Açık öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3. dönem sınavları yapılmış kabul edilerek öğrencilerin 3. dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılarak bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacak.

"Açık öğretim okullarında öğrenim gören örgün eğitim çağı dışına çıkmış öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3'üncü dönem sınavları yapılmış kabul edilecek. Öğrencilerin 3'üncü dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılarak, bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak. Otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacak.

Ayrıca, 18 yaş ve üzeri öğrencilerin 3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanacağı bildirildi.