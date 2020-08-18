AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandı mı? (AÖL MEB giriş ekranı)

MEB tarafından 24-25 Temmuz’da yapılan AÖL sınav sonuçları verilen takvime göre 17 Ağustos’ta açıklanacaktı. AÖL sonuçları dün açıklanmayınca, öğrenciler AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı, sorusuna yanıt aramaya başladı. AÖL takviminde sonuçların açıklanacağı tarih bilgisinin de kaldırılması öğrencilerin heyecanını daha arttırdı. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları 2020 hakkında merak edilenler…

AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarafından 24-25 Temmuz'da gerçekleştirilen AÖL sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. 17 Temmuz'da açıklanacağı bildirilen AÖL 2. dönem sınav sonuçları sorgulaması sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren binlerce öğrenci, açık lise 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklanmadı. AÖL takviminde sonuç bilgisi kaldırıldı. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Adaylar sonuçlarını da AÖL'ün öğrenci girişi sayfası üzerinden öğrenilebilecek. T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini girerek sonuçları görüntülenebilecek.

AÖL MEB GİRİŞ EKRANI

AÖL 3. DÖNEM SINAVI OLACAK MI?

Açık öğretim okullarının 3. dönem sınavları yapılmış kabul edilerek öğrencilerin 3. dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılacak. Bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacak.

Açık öğretim okullarında kayıtlı 3. dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan yurt içi ve yurt dışındaki öğrenciler faydalanacak.

2020-2021 KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

1. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncelleme işlemleri ise 28 Ağustos - 16 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacak.

2020-2021 AÖL 1. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak.