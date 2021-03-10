AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı! MEB AÖL online sınav sonuçları sorgulama ekranı: AÖL girişi nasıl yapılır?

AÖL online sınav sonuçları açıklandı. MEB beklenen açıklamayı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığının resmi adresinden yaptığı açıklamada "Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Sınav Sonuçları Açıklandı. Öğrencilerimiz, sonuçlara okulların internet sayfalarından ve linkten ulaşabilecek." İfadeleri kullanıldı. AÖL girişi nasıl yapılır? MEB AÖL online sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı. Sonuçları online platform üzerinden açıklandı. 2020 yılının Aralık ayında yapılması planlanan AÖL 1. dönem sınavları, koronavirüs vakaları nedeniyle günlerde tamamlanmıştı. Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları belli oldu. AÖL girişi nasıl yapılır? MEB AÖL online sınav sonuçları sorgulama ekranı…

AÖL SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden görüntülenebilecek. Açıköğretim Lisesi sistemine kayıt olan öğrenciler, kendilerinden istenilen bilgileri girerek aldıkları notları öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA VE ÖĞRENME LİNKİ

AÖL GİRİŞ EKRANI

MEB'DEN SINAV İTİRAZLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Açıköğretim Lisesi sınav sonuç itirazları ile ilgili duyuru yayınladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz haftalarda AÖL sınavları ile ilgili açıklama yapmıştı. 'Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullanan Selçuk, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak." demişti.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yapmıştı:



"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."