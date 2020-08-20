AÖF yaz okulu sınavı kaç gün sürecek? AÖF yaz okulu sınavı online nasıl olacak? (AÖF yaz okulu sınav tarihi)

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi, 2019-2020 akademik yılı yaz okulu sınavlarının online yapılacağını bildirildi. AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, açık öğretim öğrencilerine seslendi. Aldıkları her kararda, önceliklerinin öğrencilerin sağlığı ve geleceği olduğunu belirten Erdal, "Bu doğrultuda yürüttüğümüz yoğun çalışmalar sonucunda, yaz okulu sınavlarının online yapılması kararını aldık. Hepinize sağlıklı günler ve başarılar diliyorum." ifadesini kullandı. AÖF yaz okulu sınavı ne zaman nasıl olacak? AÖF yaz okulu sınavı tarihleri…

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitimlerini açıktan sürdüren öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamayla merak giderildi ve AÖF yaz okulu sınavlarının online yapılacağı açıklandı. AÖF yaz okulu sınavları nasıl yapılacak? AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, kaç gün sürecek? İşte AÖF yaz okulu sınavı 2020 ile AÖF yaz okulu sınav tarihi hakkında merak edilenler…

AÖF YAZ OKULU SINAV NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarını 5 ila 9 Eylül tarihleri arasında yapacak.

Yeni Koronavirüs önlemleri kapsamında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Yurtiçi ve Yurtdışı Programlarının 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavları, İnternet tabanlı ortamlarda yapılacaktır.

Yaz Okulu Sınavları, 05 Eylül 2020 Cumartesi gününden başlayarak 09 Eylül 2020 Çarşamba günü 23.59'a kadar (Türkiye saatiyle) 5 gün erişime açık olacaktır.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NASIL OLACAK?

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "18 Ağustos 2020 tarihinde toplanan Üniversitemiz Senatosu, Yükseköğretim Kurulunun 13 Ağustos 2020 tarihli üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları isteğini, birçok ülkede yurtdışı Açıköğretim sınavlarının yüz yüze yapılmasının mümkün olmadığını, örgün öğretimde de yaz okulu sınavlarının çevrimiçi yapılıyor olmasını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamalarını ve Sağlık Bakanlığı'nın salgının devam etmekte olduğuna dair bilgilendirmeleri ve genel tavsiyelerini de göz önünde bulundurarak, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Açıköğretim Sistemi Yaz Okulu sınavlarının da, ölçme ve değerlendirmenin daha sağlıklı yapılmasına ilişkin önlemlerin de alınmasıyla, çevrimiçi (online) olarak yapılmasına karar vermiştir" denildi.