AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF yaz okulu sınav sonuç tarihi!

Üniversite eğitimlerinin açıktan tamamlamak isteyenlerin eğitimine devam ettiği Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Yurtiçi ve Yurtdışı Programlarının 2019-2020 öğretim yılı yaz okulu sınavları, geçen hafta gerçekleştirildi. AÖF öğrenicilerinin gözü açıklanacak sınav sonuçlarında. Öğrenciler internette sıklıkla AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu araştırıyor. İşte AÖF yaz okulu sınav sonuç tarihi ile ilgili detaylar...

Corona virüs önlemleri nedeniyle AÖF yaz okulu sınavları online olarak geçen hafta yapıldı. AÖF yaz okulu online sınavlarının sona ermesinin ardından özellikle de mezun olacak öğrenciler AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sınavların açıklanacağı tarih ile ilgili detaylar...

AÖF YAZ OKULU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF yaz okulu online sonuç tarihi hakkında üniversiteden yapılan bir açıklama bulunmuyor. Bir önceski sınavın sonuçları 2 gün sonra açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında sonuçların en geç 11 Eylül'de açıklanması bekleniyor.