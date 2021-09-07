AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu çan eğrisi var mı? AÖF yaz okulu sınav sonuçları 2021…

AÖF yaz okulu sonuçları binlerce kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla sorgulanıyor. 4 Eylül'de saat 14:00'da yüz yüze tek oturum olarak gerçekleştirilen AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar…

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin yaptığı son açıklamaya göre, sınav sonuçları 10-15 gün içerisinde açıklanacak. Bu açıklamaya göre, sonuçların en geç 20 Eylül'e kadar duyurulması bekleniyor.

AÖF öğrencileri sınav sonuç ekranına kişisel giriş bilgileriyle giriş yaptıkları www.anadolu.edu.tr/acikogretim ekranı üzerinden ulaşabilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAV SORULARI YAYIMLANDI

Yaz Okulu Sınav Sorularına Anadolum eKampüs üzerinden dersinize giriş yaparak "Çıkmış Sınav Soruları" alanından ulaşabilirsiniz.

AÖF YAZ OKULU SINAV SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF YAZ OKULU ÇAN EĞİRİSİ VAR MI?

AÖF'de ders geçme notu 35 puan olarak belirtilmiştir. 35 puanın altında kalan her not FF harfi ile gösterilir. FF olan derslerin mutlaka tekrarının yapılması gerekir. Eğer ders notu 35 puandan fazlaysa, çan eğrisine girerek harf notu alacak ve adayın tüm sınavlarından aldığı genel ortalamaya göre doğrudan ya da koşullu geçmiş olacaktır.

Özetle AÖF yaz okulunda çan eğirisi var.