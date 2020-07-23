AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman 2020? AÖF yaz okulu başvurusu nasıl yapılır (AÖF yaz okulu kayıt yenileme ve AÖF yaz okulu kayıt ol linki)

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? sorusuna cevap aranıyor. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları geçtiğimiz hafta sona erdi. Corona virüs önlemleri nedeniyle online yapılan bitirme sınavların ardından öğrenciler gözlerini yaz okuluna çevirdi. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtları başladı. 5 hafta boyunca devam edecek yaz okulu kayıtları 28 Temmuz'da sona eriyor. AÖF yaz okulu başvurusu nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi, bu sene üç ders sınavı yapılmayacağını her öğrencinin koşulsuz kayıt yaptırabileceği yaz okulu programının uygulanacağını açıklamasının ardından, AÖF yaz okulu kayıtları merak konusu oldu. 5 hafta sürecek AÖF yaz okulu başvuruları 20-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. İşte AÖF yaz okulu kayıt yenileme ve AÖF yaz okulu kayıt ol linki…

2020 AÖF YAZ OKULU KILAVUZU

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

AÖF yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, belirtilen başvuru tarihleri aralığında 'https://aof.anadolu.edu.tr/kayit' adresi üzerinden kayıtlarını gerçekleştirebilecek. Öğrenciler yaz okulunda en fazla beş ders alabilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesinin duyurusuna göre yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihinde yapılacak. Pandemi şartlarının elvermesi durumunda sınavların yüz yüze yapılması planlanıyor.

AÖF YAZ OKULU HARÇ ÜCRETİ

AÖF yaz okulu ücretlerine bu sene zam yapılmadı, ücretle 2018-2019 öğretim yılıyla aynı kaldı. Harç ücreti alınan ders sayına göre değişiklik gösteriyor.

Alınan ders sayısına göre ödenecek harç ücreti:

Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam ?160,00 öder.

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam ?175,00 öder.

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam ?190,00 öder.

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam ?205,00 öder.

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam ?220,00 öder.