AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? İşte AÖF yaz okulu takvimi!

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitiyor? AÖF yaz okulu kayıtları 5 Temmuz Pazartesi günü başladı. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 öğretim yılı yaz okulu kayıtları 9 Temmuz’da sona erecek. Ders seçimi ve ödeme işlemlerini yapan AÖF öğrencileri, kayıtlarını aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapacak. Sürecin ardından öğrenciler, AÖF yaz okulu sınavlarına katılım sağlayacak. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitiyor, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman bitiyor? 2021 AÖF yaz okulu takvimi…

AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? Anadolu Üniversitesi takvimine göre, AÖF yaz okulu kayıtları 9 Temmuz 2021 Cuma günü saat 22:00’de sona erecek. Ödemeler bu tarihe kadar yapılacak. AÖF yaz okulu sınavları ise 4 Eylül 2021 tarihinde yapılacak.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt işlemleri;

05 Temmuz 2021 Pazartesi günü başladı. 09 Temmuz 2021 Cuma günü saat 22:00’de sona erecek.



Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.



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Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır.

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.



-Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olan öğrenciler, FF harf notu olan ve/veya hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir.



-Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00'nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı ders/dersler, uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı ders/dersler ile hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir.

- Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler, derslerin yarıyıllarını dikkate almadan ders seçimi yapabilir.



-Öğrenci, ders seçim işlemlerini; kayıt tarihleri içinde yapar ve bu işlemlere sonradan itiraz edemez.-Kayıt tarihleri içinde ödeme yapılmadığı sürece ders seçimi yapılabilir. Yapılacak ödeme tutarları alınan ders/derslerin sayısına göre belirlenmektedir.



-Ödeme yaptıktan sonra ders seçiminde değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, 05-09 Temmuz 2021 tarihleri arasında aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından işlem yapabilir.



-Güz ve/veya bahar döneminde kayıt yeniletmeyenler de yaz okulundan ders alabilir.

-Yaz okulunda hangi dersin açılacağı ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla yaz okulu kayıt tarihlerinden sonra belirlenir.



- Öğrenciler Ders-Ekle Sil işlemini tamamladıktan sonra tekrar ders eklemeleri halinde oluşan fark borçlarını 26 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihlerinde ödeyebilecektir. Bu tarihten sonra yasal faiz başlatılacaktır.