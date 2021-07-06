AÖF yaz okulu kayıt 2021 başvuru ekranı! AÖF yaz okulu için kayıt ve ders seçimi nasıl yapılır 2021, kayıt ücreti ne kadar?

AÖF yaz okulu kayıtları ve ders seçimi nasıl yapılır? AÖF yaz okulu kayıtları dün başladı. Öğrenciler dönem içinde vermedikleri alttan dersler ile üsten aldıkları dersleri yaz okulunda vermek için kayıt yapmaları gerekiyor. Yaz okulu kayıt ücreti Ziraat Bankası üzerinden yatırılacak. Öğrenciler Ders-Ekle Sil işlemini tamamladıktan sonra tekrar ders eklemeleri halinde oluşan fark borçlarını 26 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihlerinde ödeyebilecek. İşte AÖF yaz okulu kayıt 2021 başvuru ekranı…
AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır?
Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt işlemleri;
05 Temmuz 2021 Pazartesi günü başladı, 09 Temmuz 2021 Cuma günü saat 22:00’de sona erecek.
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.
Ödeme yaptıktan sonra ders seçiminde değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, 05-09 Temmuz 2021 tarihleri arasında aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından işlem yapabilecekler.
AÖF KAYIT EKRANI