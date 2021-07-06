06 Temmuz 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.393 0.00 EURO 10,3140 0.21
USD 8,6520 -0.14 ALTIN 502,460 0.64
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Eğitim Haberleri »
  • AÖF yaz okulu kayıt 2021 başvuru ekranı! AÖF yaz okulu için kayıt ve ders seçimi nasıl yapılır 2021, kayıt ücreti ne kadar?

AÖF yaz okulu kayıt 2021 başvuru ekranı! AÖF yaz okulu için kayıt ve ders seçimi nasıl yapılır 2021, kayıt ücreti ne kadar?

06 Temmuz 2021 Salı - 9:26 | Son Güncelleme : 06 07 2021 - 9:26

AÖF yaz okulu kayıt ekranı dünden beri yoğun ilgi görüyor. AÖF yaz okulu kayıtları ve ders seçimi nasıl yapılır, sorusu AÖF yaz okulu kaydı yaptıracaklar tarafından merakla sorgulanıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 öğretim yılı yaz okulu kayıtları 5-9 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. Yaz okulu kayıtları sırasında ders seçimi yapmadan öğrenciler bankadan ücret ödemelerini yapamayacak. En fazla 5 ders seçimi yapabilecek öğrenciler için AÖF yaz okulu kayıt sürecini aktardık.


AÖF yaz okulu kayıtları ve ders seçimi nasıl yapılır? AÖF yaz okulu kayıtları dün başladı. Öğrenciler dönem içinde vermedikleri alttan dersler ile üsten aldıkları dersleri yaz okulunda vermek için kayıt yapmaları gerekiyor. Yaz okulu kayıt ücreti Ziraat Bankası üzerinden yatırılacak. Öğrenciler Ders-Ekle Sil işlemini tamamladıktan sonra tekrar ders eklemeleri halinde oluşan fark borçlarını 26 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihlerinde ödeyebilecek. İşte AÖF yaz okulu kayıt 2021 başvuru ekranı…

AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır?

Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt işlemleri;
05 Temmuz 2021 Pazartesi günü başladı, 09 Temmuz 2021 Cuma günü saat 22:00’de sona erecek.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.

Ödeme yaptıktan sonra ders seçiminde değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, 05-09 Temmuz 2021 tarihleri arasında aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından işlem yapabilecekler.

AÖF KAYIT EKRANI

 

ETİKETLER

AÖF yaz okulu kayıt açık öğretim fakültesi AÖF
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.