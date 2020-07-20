AÖF yaz okulu kayıt 2020 ve ücretleri - AÖF yaz okulu başvurusu nasıl yapılır? (AÖF yaz okulu kayıt yap 2020)

AÖF 2020 yaz okulu ücretleri ve kayıt tarihleri açıköğretim fakültesine okuyan öğrencileri tarafından merak ediliyordu. AÖF geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı ve Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için yaz okulu açıldığını duyurdu. AÖF yaz okulu kayıtları bugün başlıyor. Açıköğretim yaz okulu kayıt nasıl yapılır? İşte AÖF yaz okulu kayıt ücretle 2020 ve AÖF yaz okulu kayıt yapma otomasyonu…

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları başladı, başvuru tarihleri geldi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin, üç ders sınavının kaldırılarak yerine yaz okulu açılması talebinin olumlu karşılanmasının ardından AÖF yaz okulu kayıt tarihi merakla bekleniyordu. Yaz okulu kayıt tarihleri bugün başlıyor. Peki, Açıköğretim yaz okulu kayıt nasıl yapılır?

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI

Açıköğretim Kayıt işlemlerinin 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü başlayacağı ve 28 Temmuz 2020 Salı günü saat 23.00’te sona ereceği belirtildi.

2019-2020 YAZ OKULU ÜCRETLERİ NE KADAR?

Alınan Ders Sayısına Göre Ödenecek Öğretim Gideri Ücreti Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam 160 TL,

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam 175 TL,

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam 190 TL,

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam 205 TL,

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam 220 TL

AÖF YAZ OKULU KAYIT YAPMA

Yaz okulu kayıt işlemi, ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecektir. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçiminin yeniden yapılması mümkün değildir.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 28 Temmuz 2020 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, yaz okulu kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayabilir. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu ders seçimine göre belirlenen kayıt bedelini ödemeyen öğrencilerin yaz okulu kayıtları yapılmaz.

28 Temmuz 2020 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemesini yapmayan öğrenciler, 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder. Öğrencilerin yaz okulunun yapıldığı öğretim yılı bahar dönemindeki öğrencilik statüsü değişmez.

AÖF YAZ OKULU KAYIT YAP

AÖF ŞİFRESİ OLMAYAN ÖĞRENCİLER NE YAPMALI?

Şifreniz yoksa ya da unuttuysanız yeni şifrenizi; www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin “Şifre İşlemleri” bağlantısından, 0850 200 46 10 numaralı AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masasını sistemimizde kayıtlı cep telefonu numaranızla arayarak veya size en yakın AÖF bürolarına şahsen giderek alabilirsiniz.

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi’nden daha önce yapılan açıklamada, yaz okulu sınavlarının eylül ayında, o günün şartlarının elvermesi halinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi (online) olarak yapılacağı duyuruldu.