AÖF yaz okulu açıklaması! AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? Ücreti ve başvuru tarihi belli mi?

AÖF yaz okulu konusunda yapılan araştırmalar arttı. Anadolu Üniversitesi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı Sonuçlarının erişime açıldığı duyururken, yaz okulu konusunda da açıklama yaptı. Anadolu Üniversitesi, AÖF yaz okulu açılmasına karar verildiğini duyurdu. Duyurunun ardından, AÖF yaz okulu kayıt tarihi açıklandı mı? AÖF yaz okulu ücretleri ne kadar? gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı.

Anadolu Üniversitesi’nin yaz okulu açıklamasının ardından, öğrenciler AÖF yaz okulu kayıt tarihi ve ücretleri ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Açıklamada, yaz okulu sınav tarihi ile ilgili de bilgi verildi. Anadolu Üniversitesi, “Yaz Okulu” sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.’’ dedi. Peki, AFÖ yaz okulu kayıtları 2020 ne zaman? İşte Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu açıklaması…

AÖF YAZ OKULU DUYURUSU (AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?)

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, AÖF yaz okuluyla ilgili şu ifadeler kullanıldı;

Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri,



Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu’nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.

Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, “Yaz Okulu” açılmasına karar vermiştir. “Yaz Okulu” sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.



“Yaz Okulu” başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır.



Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve sınavlarında başarılar dileriz.

AÖF yaz okulu hakkında yapılan duyuruda henüz başvuru detayları ile ilgili bilgi paylaşılmadı, kayıtların ise üniversitenin web sitesi üzerinden duyurulacağı bildirildi.