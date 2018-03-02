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AÖF vize sınavları ne zaman ? İşte 2018 yılı AÖF sınav takvimi...

02 Mart 2018 Cuma - 11:10 | Son Güncelleme : 02 03 2018 - 11:10

AÖF kayıt işlemlerinin 23 Şubat tarihinde sona ermesinin ardından AÖF Bahar dönemi sınav tarihleri merak edilmeye başlandı. Peki AÖF ara sınavlar ne zaman gerçekleşecek? AÖF sınav yeri değişikliği ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...


AÖF ara sınavlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Binlerce öğrenci AÖF sınavına dair bilgileri araştırmaya başladı. İşte AÖF Bahar Dönemi sınav tarihleri ve sınav yeri değişikliği konularına dair tüm detaylar...
 
AÖF ARA SINAVLAR NE ZAMAN?
 
Vize sınavları için geri sayım başladı. Sınavlar 14-15 Nisan tarihlerinde yapılacak. Sınavlar Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz döneminde güz dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı, bahar döneminde bahar dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileten öğrencilere dört sınav yapılmakta olup öğrenciler Cumartesi-Pazar günleri sabah ve öğleden sonra dört oturumda sınavlara katılmaktadırlar.
 
SINAV TÜRÜ                              SINAV TARİHLERİ
 
Bahar Dönemi Ara Sınavı                        14 - 15 Nisan 2018
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı         02 - 03 Haziran 2018
2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı   21 Temmuz 2018
 
SINAV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ
 
Öğrencilerin oturduğu semt ve ilçeye göre seçtiği sınav merkezi kapsamında bulunan okullara öğrencilerin sorumlu olduğu dersler, kayıtlı bulundukları yarıyıl vb. ölçütler göz önüne alınarak bilgisayar sistemiyle ve birbirini takip eden düzen içerisinde sınav ataması yapılmaktadır.
 
Üniversitemiz, sınav merkezine ulaşımın kolay sağlanması, öğrenci yoğunluğu ve sınav yapılacak binaların sınava uygun olup olmadığı gibi kriterleri de göz önüne almaktadır.
 
Toplu sınav ataması anında herhangi bir öğrencinin yerinin değiştirilmesi kendi koşullarına benzer gruptan ayrılarak başka bir salon veya binaya atanması mümkün değildir.
 
Öğrenciler ikamet ettikleri semte göre uygun olan üniversitemiz tarafından belirlenen sınav merkezlerini tercih edebilmektedirler.
 
 

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