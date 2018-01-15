AÖF soru ve cevapları yayınlandı! 13-14 Ocak AÖF final sınavı...

AÖF soru ve cevapları yayınlandı. 13-14 Ocak tarihlerinde gerçekleşen AÖF final sınavının soru ve cevapları merakla bekleniyordu, açıklandı. AÖF güz dönemi sınavı soru ve cevaplarına "ekampus.anadolu.edu.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Binlerce öğrencinin ter döktüğü 13-14 Ocak AÖF final sınavı soru ve cevapları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. AÖF sınav soru ve cevapları "ekampus.anadolu.edu.tr" internet sitesi üzerinden öğrenilebilir. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları ise sınavların sona ermesinin ardından 15 günlük süre içerisinde sorgulamaya açılıyor. Sınav sonuçları sisteme öğrenci girişi yaparak sorgulanabilecek.

SINAV SONUÇ İTİRAZI HAKKINDA

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.