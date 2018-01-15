AÖF soru ve cevapları yayınlandı! 13-14 Ocak AÖF final sınavı...

Binlerce öğrencinin ter döktüğü 13-14 Ocak AÖF final sınavı soru ve cevapları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. AÖF sınav soru ve cevapları "ekampus.anadolu.edu.tr" internet sitesi üzerinden öğrenilebilir. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF SINAV SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçları ise sınavların sona ermesinin ardından 15 günlük süre içerisinde sorgulamaya açılıyor. Sınav sonuçları sisteme öğrenci girişi yaparak sorgulanabilecek.
SINAV SONUÇ İTİRAZI HAKKINDA
Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.