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AÖF sınavları ne zaman? Açıköğretim güz dönemi sınavı nasıl olacak? İşte AÖF, ATA AÖF, AUZEF sınav tarihleri!

AÖF sınavları ne zaman? Açıköğretim güz dönemi sınavı nasıl olacak? İşte AÖF, ATA AÖF, AUZEF sınav tarihleri!