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AÖF sınavları ne zaman? Açıköğretim güz dönemi sınavı nasıl olacak? İşte AÖF, ATA AÖF, AUZEF sınav tarihleri!

09 Kasım 2020 Pazartesi - 9:55 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 9:55

Üniversite eğitimlerine Açık Öğretim'de devam eden öğrenciler sınav tarihlerini merak ediyor. Koronavirüs nedeniyle geçen dönemde AÖF sınavları online olarak yapılmıştı. AÖF öğrencileri vize sınavlarına kısa bir süre kala internette sıklıkla AÖF sınavlarının nasıl yapılacağını ve AÖF sınav tarihlerini merak ediyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman? Açıköğretim güz dönemi sınavı nasıl olacak? AÖF sınavları online mı olacak? AÖF sınav tarihleri belli oldu mu? İşte AÖF sınav tarihleri!


Açık Öğretim fakültelerinde üniversite eğitimlerine devam eden yüz binlerce öğrenci, vize sınavlarına kısa bir süre kala AÖF sınav takvimini ve sınavın nasıl yapılacağını merak ediyor. Geçtiğimiz dönem koronavirüs nedeniyle AÖF sınavları online olarak uygulanmıştı. Bu dönem AÖF sınavlarının nasıl uygulanacağı ise öğrenciler tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman? Açıköğretim güz dönemi sınavı nasıl olacak? AÖF sınavları online mı olacak? AÖF sınav tarihleri belli oldu mu? İşte AÖF sınav tarihleri! 
 
 
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAVLARI NE ZAMAN 
 
Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimini araştırıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde eğitim gören öğrenciler kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerini kısa bir süre önce tamamlamıştı. Kayıt yenileme işemlerinin tamamlanmasının ardından  öğrencilerin gözü sınav tarihlerine çevrildi.
 
AÖF sınav takvimine göre, 2020-2021 yılı AÖF güz dönemi sınavları 12-13 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. 
 
AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 16-17 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. 
 
AÖF SINAV TAKVİMİ
 
Güz Dönemi Ara Sınavı 12 - 13 Aralık 2020
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 202
Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021
 
AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
 
Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ile ilgili açıklama yaptı. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklama şu şekilde: 
 
"Güz Dönemi arasınavları online (çevrim içi) olarak yapılacak. Yeni sınav tarihleri önümüzdeki günlerde açıklanacak."
 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF SINAV TARİHLERİ
 
İstanbul Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yapılan açıklamaya göre, güz dönemi vize sınavları online olarak gerçekleştirilecek. Öğrenciler sınavlara, 21 Kasım 2020 tarihinde saat 06.00'dan itibaren katılabilecek. Sınavlar 29 Kasım tarihine kadar tamamlanacak. AUZEF sınavları esinav.istanbul.edu.tr adresinden giriş yapılacak. 
 
Ara Dönem (Vize) Sınavları Güz Dönemi 21 - 29 Kasım 2020
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 02 - 03 Ocak 2021
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 06 - 07 Şubat 2021
 
Ara Dönem (Vize) Sınavları Bahar Dönemi 24 - 25 Nisan 2021
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 12 - 13 Haziran 2021
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 17 - 18 Temmuz 2021
 
Mezuniyete Üç Ders Sınavı 08 Ağustos 2021
 
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATA AÖF SINAV TARİHLERİ 
 
Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmaması nedeniyle 16 - 22 Kasım tarihlerinde yapılacağı ilna edilen sınavların 30 Kasım - 11 Aralık tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. 
 
ATA AÖF sınavları için öğrenciler esinav.ataaof.edu.tr adresinden giriş yapabilecek. 
 
 

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