AÖF sınavı nasıl olacak, online mı yüz yüze mi? AÖF sınav takvimi…

AÖF vize sınavı ne zaman, nasıl olacak? AÖF kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler AÖF tarafından yapılan açıklamaları ilgiyle takip ediyor. Kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler gözlerini sınav sürecine çevirdi. Sınavların tarihi ve nasıl olacağı merak ediliyor. AÖF yaptığı açıklamada merak edilenlere ışık tuttu. Peki, AFÖ sınavı online mı yüz yüze mi olacak?

AÖF SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, sınavların yüz yüze yapılacağı bildirildi. Açıklamada "Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebilir" ifadelerine de yer verildi.

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHİ

Güz Dönemi Ara Sınavı: 27-28 Kasım 2021

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 08-09 Ocak 2022

HARF NOTLARI ANLAMI

A, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.