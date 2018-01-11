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AÖF sınav yerleri... 2018 AÖF sınav giriş belgesi sorgulama...

11 Ocak 2018 Perşembe - 11:46 | Son Güncelleme : 11 01 2018 - 11:46

AÖF sınavına az bir zaman kala öğrenciler de giriş yerlerini öğrenmeye başladı. 2018 yılının ilk AÖF sınavları 13-14 Ocak tarihinde gerçekleşecek. İşte AÖF sınav giriş belgesinin nasıl alınacağına dair bilgiler...


AÖF sınav 13-14 Ocak'tra gerçekleşecek. AÖF sınav giriş belgesi "www.anadolu.edu.tr/acikogretim" sitesinden kolayca sorgulanıp, alınabiliyor. Ayrıca AÖF sınavına dair AÜ Rektörlüğü'nden önemli bir uyarı geldi. Tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

AÖF SINAVINA GİRİŞ İÇİN ÖNEMLİ UYARI

AÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
 
 "13-14 Ocak'ta gerçekleştirilecek sınava girecekler, fotoğraflı sınavı  giriş belgesinin dışında, fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus  cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik  kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve  bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C.  vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı  niteliğindeki resmi belgeyi yanlarında bulundurmalıdır. Sınava giriş amacıyla bu  belgeler kullanılabilir. Bunların dışındaki öğrenci kimlik kartı, sürücü  ehliyeti, baro kartı, mesleki kimlik kartları ve askeri kimlik belgesi geçerli  değildir. Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci  sınava alınmaz."
 
SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
 
Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
 
Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.
 
Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.
 
Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.
 
Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.
 
Geçersiz Belgeler
 
Öğrenci Kimlik Kartı
 
Sürücü Belgesi (Ehliyet)
 
Mesleki Kimlik Kartları
 
Askeri Kimlik Belgesi
 
Baro Kartı
 
SINAVDA BUNLARA DİKKAT
 
-Sınava gireceğiniz binayı, sınavdan en geç 1 gün önce görmeniz yararınıza olacaktır.
 
-Sınava girebilmeniz için gerekli olan "Sınav Giriş Belgesi" ve "Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik" (Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) belgelerinizi sınava gitmeden önce mutlaka hazırlayın.
 
-Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda kâğıt, kitap, defter, not vb. hiçbir doküman; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. hiç bir iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazı; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek hiç bir nesneye izin verilmemektedir.
 
-Sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır bulunun.
 
-Sınavın ilk 15 dakikası dolduktan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir öğrenci sınava alınmamaktadır.Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurunuz.
 
 
-Cevap kâğıdı üzerine test grubunuzu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayı unutmayınız. Test grubunu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
 
-Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunmamalıdır. Aksi takdirde sınavınız ne yazık ki geçersiz sayılacaktır.
 
-Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.
 
-Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

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