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AÖF sınav tarihleri 2021 bahar dönemi! AÖF sınav tarihleri final 2021

28 Nisan 2021 Çarşamba - 12:36 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 12:36

AÖF final sınav tarihleri açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınav tarihlerinin açıklandığını duyurdu. İşte AÖF sınav tarihleri final 2021…


AÖF final sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize sınavlarının tamamlanması ve sonuçlarının erişime açılmasıyla final sınavlarının yapılacağı tarih araştırılamaya başlandı. AÖF final sınavlarının ne zaman yapılacağını merak eden öğrenciler, AÖF arama motorlarına yöneldi. AÖF sınav tarihleri final 2021..

2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online) Dönem Sonu Sınav Giriş Bilgisi aosogrenci.anadolu.edu.tr sayfası üzerinden yayımlanacaktır.

Ceza ve İnfaz Kurumlarında bulunan tutuklu/hükümlüler yüz yüze ortamda 29-30Mayıs 2021 tarihlerinde sınava girecektir

 

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