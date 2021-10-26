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AÖF sınav tarihleri 2021! Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları online mı olacak 2021? AÖF güz dönemi vize tarihleri ve dönem sonu sınav tarihleri!

26 Ekim 2021 Salı - 10:59 | Son Güncelleme : 26 10 2021 - 10:59

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınav tarihleri belli oldu. AÖF güz dönemi ara sınav tarihleri için az bir süre kaldı. AÖF sınav giriş belgesi üniversitenin internet sitesinden online olarak yayımlanacak. İşte AÖF vize tarihleri ile dönem sonu sınav tarihleri!


AÖF sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemlerinin sona ermesinin ardından güz dönemi vize sınavlarının tarihleri merak ediliyordu. Yapılan açıklamada sınavların kasım ayında gerçekleşeceği belirtildi ve tarihler duyuruldu. İşte AÖF sınav tarihleri...

AÖF SINAV TARİHLERİ (Anadolu Üniversitesi AÖF vize tarihleri)

AÖF güz dönemi ara (vize) sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak.
Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği ifade edildi.

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı henüz belli değil. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.

 

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