AÖF sınav tarihleri 2020 – 2021: AÖF güz/bahar dönemi vize ve final tarihleri…

AÖF sınav tarihi belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin katılacağı sınavların tarihlerimi açıkladı. AÖF Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinde öğrenim gören 1 milyonu aşkın öğrenciler arama motorlarına yöneldi ve sınav tarihlerini araştırmaya başladı. için belirlenen tarihlerde AÖF güz ve bahar dönemi sınavı ne zaman? AÖF sınav tarihleri 2020 2021…

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri belli oldu. Yüzbinlerce öğrenciyi ilgilendiren sınavların ilki Aralık ayında gerçekleştirilecek. Koronavirüs tehdidine karşı online yapılacak AÖF Güz ve Bahar Dönemi vize ve final sınavları tarihleri merak ediliyor. AÖF güz/bahar dönemi vize ve final tarihleri…

AÖF GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Sınav takvimine göre AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 12-13 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

Bünyesinde en çok öğrenciyi barındıran AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 12-13 Aralık 2020 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,



İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan ders alamaz.



Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,



Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders alamaz.