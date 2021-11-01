AÖF sınav takvimi! AÖF vize tarihleri ne zaman, AÖF güz dönemi ara sınavı online mı olacak?

AÖF sınavları yüz yüze mi olacak, Anadolu AÖF sınavları online mı olacak 2021? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri araştırması devam ediliyor. Üniversite eğitimine dışardan devam eden öğrenciler ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayınca, gözlerini AÖF sınav takvimine çevirdi. Anadolu Üniversitesinden yapılan akademik takvim açıklamasında güz dönemi ara sınav tarihleri belli oldu. Peki AÖF sınavları ne zaman? AÖF güz dönemi ara sınavı online mı olacak? İşte AÖF vize tarihleri ve AÖF sınav takvimi…

AÖF sınav takvimi sorgulanıyor. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklama ile AÖF sınav tarihleri belli oldu. 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle online olarak düzenlenen AÖF sınavları online mı olacak? İşte Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi…

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK, AÖF VİZE TARİHLERİ?

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi.

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

2021-2022 AÖF güz dönemi sınavlarının yüz yüze yapılması bekleniyor, ancak henüz net bir açıklama gelmedi.

AÖF YKS EK TERCİH KAYITLARI SON GÜN!

AÖF YKS ek tercih kayıtları 26 Ekim 2021 Salı günü saat 09:00'da başladı ve 1 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 17:00'ye kadar devam edecek. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.

Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.