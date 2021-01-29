AÖF sınav sonuçları sorgulama… Merakla beklenen AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, sorusuna yanıt aranıyor. Güz dönemi final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçlar için bekliyor. AÖF final sınavı sonuçları dönem sonu not ortalamasını yüksek oranda etkiliyor. İtiraz sürecinde sona yaklaşıldı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınav sonuçları henüz açıklandı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, ‘23-24-25 Ocak tarihlerinde düzenlenen Dönem Sonu Sınavları için sınav sorularına itirazlarınızı 28 Ocak saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonundan yapabilirsiniz.’ denildi.

2021 AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Online sınavlarda vize sınavlarının sonuçları sınavların tamamlanmasının ardından 4 gün sonra erişime açılmıştı. 25 Ocak’ta tamamlanan final sınavı sonuçlarının 29 Ocak’ta yani bugün açıklanması bekleniyor. Adaylar sınavlardan elde ettikleri sonuçları “esinav.anadolu.edu.tr” üzerinden öğrenebilecekler.

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