AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? AÖF güz dönemi (1. Dönem) vize sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF güz dönemi devam ederken sonuçların ne açıklanacağı tarih merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınav tarihleri 12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık olarak açıklanmış, ilk grup sınavlarını 14 Aralık saat 13:59’a kadar tamamlamıştı. İkinci gurubun sınavları devam ederken, ilk sınavını tamamlayan öğrenciler AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusuna yanıt aramaya başladı.

AÖF sınav sonuçları ilk grupta olan öğrenciler tarafından heyecanla sorgulanıyor. Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme Fakültesi’nde eğitimlerine devam eden adaylar sınavlarını pandemi nedeniyle online olarak yapıyor. 12, 13, 14 Aralık tarihinde sınava giren adaylar AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2020, diye soruyor. Öte yandan adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına itirazlar 3 (üç) iş günü içinde https://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabiliyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

AÖF'TEN KOPYA AÇIKLAMASI

Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Sınavlarda kural ihlalleri ile ilgili gelen ihbar ve tespitler değerlendirilmekte ve kural ihlali tespit edilen sınavlarla ilgili işlem yapılmaktadır. Sınavlarınızda başarılar dileriz.’ denildi.