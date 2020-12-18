AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? AÖF güz dönemi (1. Dönem) vize sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF sınav sonuçları ilk grupta olan öğrenciler tarafından heyecanla sorgulanıyor. Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme Fakültesi’nde eğitimlerine devam eden adaylar sınavlarını pandemi nedeniyle online olarak yapıyor. 12, 13, 14 Aralık tarihinde sınava giren adaylar AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2020, diye soruyor. Öte yandan adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına itirazlar 3 (üç) iş günü içinde https://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabiliyor.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
AÖF'TEN KOPYA AÇIKLAMASI
Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Sınavlarda kural ihlalleri ile ilgili gelen ihbar ve tespitler değerlendirilmekte ve kural ihlali tespit edilen sınavlarla ilgili işlem yapılmaktadır. Sınavlarınızda başarılar dileriz.’ denildi.