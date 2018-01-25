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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (13-14 Ocak AÖF)

25 Ocak 2018 Perşembe - 7:52 | Son Güncelleme : 25 01 2018 - 7:52

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı gündemde sıkça araştırılmaya devam ediyor. 13-14 Ocak tarihlerinde gerçekleşen AÖF sınavının soru ve cevapları ise yayınlandı. İşte AÖF güz dönemi final sınavına dair bilgiler...


Binlerce öğrenci 13-14 Ocak AÖF sınavlarında ter döktü. Şimdi ise AÖF final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. AÖF güz dönemi sınav sonuçları henüz açıklanmadı, açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
 
AÖF sınav sonuçları sınavların sona ermesinin ardından on beş günlük süre içerisinde sorgulamaya açılıyor. Sınav sonuçları sisteme öğrenci girişi yaparak sorgulanabilecek. Sonuçların bu hafta açıklanması bekleniyor. Fakat hangi gün açıklanacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.
 
SINAV SONUÇ İTİRAZI
 
Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
 
AÖF SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI
 
AÖF soruları ve cevapları geçtiğimiz dönemlerde olduğunu gibi sınavların sona ermesinin ardından erişime açıldı. Adaylar AÖF sorularına ve cevaplarına sisteme öğrenci girişi yaprak 'Anadolum eKampüs' üzerinden çıkmış sınav soruları linkine tıklayarak ulaşabiliyorlar.

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