AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih!

AÖF sınav sonuçları 2021 için bekleyiş devam ediyor. 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan 2021 tarihleri arasında AÖF vize sınavları gerçekleştirilmişti. 22 Nisan Perşembe günü sınav itirazlarının sona ermesi sonrası sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. AÖF sınav sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Binlerce öğrencinin gözü AÖF sınav sonuçlarına çevrildi. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları bugün açıklanacak mı? AÖF sınav sonuçları 2021 ile ilgili detaylar...

AÖF sınav sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Öğrencilerin gözü kulağı AÖF sınav sonuçlarında... Nisan ayı ortasında gerçekleştirilen AÖF vize sınavları ve sınav itiraz sürecinin tamamlanmasıyla birlikte AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Yeni haftaya başlarken AÖF sınav sonuçlarına ilişkin binlerce kişinin beklentisi de arttı. Peki, AÖF sonuçları açıklandı mı, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları bugün açıklanacak mı? AÖF sınav sonuçları 2021 ile ilgili detaylar...

AÖF sınavları 19 Nisan'da sona erdi. 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları için öğrencilerin bekleyişi devam ediyor. AÖF sınav sonuçları binlerce öğrenci tarafından takip ediliyor. Lisans ve ön lisans eğitimini açıktan tamamlayan öğrenciler, üniversite tarafından yapılacak olan duyurulara odaklandı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF bahar dönemi sınav sonuç tarihi adaylarla paylaşılmadı. Bir önceki sınav 25 Ocak'ta tamamlanmış sonuçlar ise 30 Ocak'ta duyurulmuştu. 22 Nisan Perşembe günü sınav itirazlarının sona ermesi sonrası sınav sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanması ön görülüyor. AÖF sınav sonuçları hakkında yeni bir duyuru yayınlanmadı.

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav takvimine göre Açıköğretim sınavları 2 ve 6. Yarıyıl Dersleri ve 4 ve 8. Yarıyıl Dersleri olmak üzere iki ayrı planlamada gerçekleşti. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz." ifadesi kullanıldı.

AÖF güz dönemi final sınavları 25 Ocak'ta tamamlanmış sınav sonuçları ise 30 Ocak tarihinde erişime açılmıştı.

Bu bilgiler baz alındığında 2021 AÖF Bahar Dönemi Ara Sınav sonuçlarının 26 Nisan Pazartesi haftası açıklanması ön görülüyor.

AÖF SINAV İTİRAZLARI SONA ERDİ

17-18-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen Bahar Yarıyılı Ara Sınav sorularına itirazlar 22 Nisan Perşembe saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonunda bulunan Sınav sekmesi üzerinden yapılabildi. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacağı bildirildi.