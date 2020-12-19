AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF güz dönemi (1. Yarıyıl) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav giriş ekranı öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor. Online olarak yapılan ara sınavlar bu hafta sonu da devam ediyor. Sınava giren öğrenciler ise güz dönemi vize sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav dönemi 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyılda okutulan fark dersleri sona erince sonuçlar araştırılamaya başlandı. AÖF vize dönemi devam ederken, sınavını tamamlayan öğrenciler yoğun bir şekilde sonuçların açıklanacağı AÖF sayfasını ziyaret ediyor. AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.

AÖF vize dönemi sınavları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta bazı sınıflar için yapılan ara dönem sınavlar 3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri için devam ediyor.

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

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AÖF SINAV TARİHLERİ 2020

Sınavda Sorumlu Olunan Yarıyıl Dersleri ve Sınav Tarihleri AÖF tarafından şu şekilde açıklandı:

1. Yarıyıl Dersleri 12 Aralık 2020 Cumartesi

5. Yarıyılda Okutulan Fark Dersleri 13 Aralık 2020 Pazar

14 Aralık 2020 Pazartesi

3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri 19 Aralık 2020 Cumartesi

20 Aralık 2020 Pazar

21 Aralık 2020 Pazartesi