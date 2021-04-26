AÖF sınav sonuçları açıklandı! İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama!

AÖF sınav sonuçları açıklandı. AÖF Bahar dönemi vize sınavları 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılmıştı. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandığını duyurdu. Sınava giren adaylar, Anadolu Üniversitesi hesabı veya e-devlet üzerinden sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebiliyorlar. Adaylar sınav sonuçlarını http://aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşabilecek.
İTİRAZLAR SONA ERDİ
17-18-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen Bahar Yarıyılı Ara Sınav sorularına itirazlar 22 Nisan Perşembe saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonunda bulunan Sınav sekmesi üzerinden yapılabildi.