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AÖF sınav sonuçları açıklandı! İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama!

26 Nisan 2021 Pazartesi - 21:37 | Son Güncelleme : 26 04 2021 - 21:37

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları açıklandı. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim içi yapılan bahar dönemi dönem sonu sınav sonuçları açıklandığını duyurdu. İşte Anadolu Üniversitesi AÖF giriş ve AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı...


AÖF sınav sonuçları açıklandı. AÖF Bahar dönemi vize sınavları 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılmıştı. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandığını duyurdu. Sınava giren adaylar, Anadolu Üniversitesi hesabı veya e-devlet üzerinden sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebiliyorlar. Adaylar sınav sonuçlarını http://aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşabilecek.  
 
 
İTİRAZLAR SONA ERDİ
 
17-18-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen Bahar Yarıyılı Ara Sınav sorularına itirazlar 22 Nisan Perşembe saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonunda bulunan Sınav sekmesi üzerinden yapılabildi.
 
 

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