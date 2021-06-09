AÖF sınav sonuçları 2021 açıklandı mı, ne zaman açıklanır? AÖF Bahar dönemi final sınavı sonuç sorgulama

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? AÖF sınav sonuçları heyecanı başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 29 Mayıs - 7 Haziran arasında yapılan final sınavlarının sonuçlarını bekliyor. İşte, AÖF sonucu sorgulama ekranı…

AÖF bahar final sınavı sonuçları merakla bekleniyor. Online olarak yapılan sınavın ardından gözler AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusunun yanıtına çevrildi. AÖF sonuçları’nın açıklanmasıyla not ortalamaları da belli olacak.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR 2021?

AÖF sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden ilan edilecek. AÖF final sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖF sınav sonuçlarının 14-15 Haziran tarihlerinde açıklanması öngörülüyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden öğrenci kimlik bilgileriyle veya e-Devlet girişiyle AÖF sınav sonuçları sorgulanabilecek.

AÖF FİNAL SONUÇLARI GİRİŞ EKRANI

AÖF DERS GEÇME NOTU

2020 yılının Mayıs ayında yapılan değişiklikle ders geçme notunu 30'dan 35'e yükseltti. Online sınavlar için ara sınavların etkisi yüzde 25, final sınavının etkisi 75 olarak belirlendi. Ders ortalaması 35'in altında olan öğrenciler FF harf notuyla dersten kalmış olacak.

CD, DC, DD ve FF harf notuna sahip olan öğrenciler 2.00 ortalamasını tutturdukları takdirde koşullu olarak dersi geçebiliyor.