AÖF sınav giriş ekranı açıldı! AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte AÖF online sınav giriş sayfası

Anadolu Üniversitesi yaptığı açıklamayla AÖF final sınavı tarihlerini açıkladı. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim içi yapılacak güz dönemi dönem sonu sınavlarının tarihleri belirlendi. Yapılacak final sınavı ile güz dönemini tamamlayacak olan AÖF, sınav giriş ekranını da AÜ tarafından belirlenen tarihe erişime açacak. AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF sınav giriş ekranı…

Anadolu Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Açıköğretim güz dönemi dönemi sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak'ta çevrim içi ortamlarda yapılacaktır." denildi. AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte AÖF online sınav giriş sayfası…

AÖF final sınavı tarihleri

Sınavda Sorumlu Olunan Yarıyıl Dersleri ve Sınav Tarihleri 1. Yarıyıl Dersleri

5. Yarıyılda Okutulan Fark Dersleri*

16 Ocak 2021 Cumartesi



17 Ocak 2021 Pazar

18 Ocak 2021 Pazartesi 3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri 23 Ocak 2021 Cumartesi

24 Ocak 2021 Pazar

25 Ocak 2021 Pazartesi



Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16 -17-18 Ocak 2021- 23-24-25 Ocak 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021

AÖF sınav giriş bilgileri yayımlandı

AÖF sınav giriş bilgileri kurum tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamada, ‘2020-2021 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları Sınav Giriş Bilgisine Öğrenci Otomasyonu üzerinden erişebilirsiniz.’ denildi.

AÖF GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi sınavlarına katılmak için sınav giriş belgesini şart koşuyor. Öncelikle https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresini açın. Daha sonra 'Öğrenci Girişi' sekmesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapın. Açılan pencerede üst sekmelerde 'Sınav İşlemleri' kategorisinin altında 'Sınav Giriş Belgesi' sekmesine tıklayın. Bu işlemlerle beraber final sınavları için giriş belgenize ulaşabilirsiniz.