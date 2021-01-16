AÖF sınav giriş ekranı açıldı! AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte AÖF online sınav giriş sayfası

Anadolu Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Açıköğretim güz dönemi dönemi sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak'ta çevrim içi ortamlarda yapılacaktır." denildi. AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte AÖF online sınav giriş sayfası…
AÖF final sınavı tarihleri
Sınavda Sorumlu Olunan Yarıyıl Dersleri ve Sınav Tarihleri
1. Yarıyıl Dersleri
3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri
23 Ocak 2021 Cumartesi
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16 -17-18 Ocak 2021- 23-24-25 Ocak 2021
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021
AÖF sınav giriş bilgileri yayımlandı
AÖF sınav giriş bilgileri kurum tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamada, ‘2020-2021 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları Sınav Giriş Bilgisine Öğrenci Otomasyonu üzerinden erişebilirsiniz.’ denildi.
AÖF GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi sınavlarına katılmak için sınav giriş belgesini şart koşuyor. Öncelikle https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresini açın. Daha sonra 'Öğrenci Girişi' sekmesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapın. Açılan pencerede üst sekmelerde 'Sınav İşlemleri' kategorisinin altında 'Sınav Giriş Belgesi' sekmesine tıklayın. Bu işlemlerle beraber final sınavları için giriş belgenize ulaşabilirsiniz.