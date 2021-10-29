Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler AÖF sınav tarihleri ile ilgili aramalarını arttırdı. AÖF tarafından yapılan açıklamada 2021-2022 eğitim öğretim dönemi güz dönemi vize sınav tarihleri belli oldu. Peki, AÖF sınav tarihleri ne zaman, sınavlar online mı olacak?

AÖF sınavlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları kasım ayında yapılacak. AÖF YKS ek tercih kayıt işlemleri ise 1 Kasım'da sona erecek. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınav tarihleri…

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi.

Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor.

AÖF YKS EK TERCİH KAYITLARI DEVAM EDİYOR

AÖF YKS ek tercih kayıtları 26 Ekim 2021 Salı günü saat 09:00’da başladı ve 1 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar devam edecek. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.

Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.



Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.