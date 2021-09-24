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AÖF kayıtları ne zaman başlayacak, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt tarihleri...

24 Eylül 2021 Cuma - 17:38 | Son Güncelleme : 24 09 2021 - 17:38

AÖF kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar? Açıköğretim Üniversite kayıtları ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Eğitimini açıktan devam edenler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt sürecinin ne zaman başlayacağını merak ediliyor. AÖF kayıtları ne zaman başlayacak, Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar?


AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme sürecini araştırıyor. İşte detaylar…

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLIYOR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül - 8 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Güz Dönemi Ara Sınavı: 27-28 Kasım 2021

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 08-09 Ocak 2022

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacak. Ders seçimi işlemini yapacak öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini daha sonra belirtilecek tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

 

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