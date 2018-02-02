AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? 2018 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme...

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Heyecanla beklenen AÖF kayıt yenilemelerine ilişkin tarih de belli oldu. İşte AÖF kayıt yenileme işlemlerine dair bilgiler...

AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? 2018 yılı AÖF kayıt yenilemesi nasıl yapılır? sorularının yanıtları oldukça merak ediliyor. AÖF bahar dönemi sınavı için kayıt yenileme tarihi belli oldu. İşte merak edilen soruaların yanıtları...

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Final sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından AÖF kayıt yenileme tarihleri de merak ediliyor. Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri 12 Şubat'ta başlayacak.

AÖF DERS GEÇME NOTU

Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında “Başarı Notu” alt sınırı uygulanır.

“Başarı Notu” alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30’dur.“Başarı Notu” alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ HAKKINDA

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

AÖF MAZERET SINAVI

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.