AÖF kayıt yenileme işlemi başladı. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Bahar Dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi nasıl yapılır, soruları arttı. AÖF sistemi ders ataması yapmayacağı için AÖF kayıt yenileme yapacak olan öğrencilerin öncelikle 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimini yapmaları gerekiyor. AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Açıköğretim kayıt yenileme ücreti ne kadar, AÖF ödeme nasıl yapılır? AÖF sınavları online mı olacak?

AÖF 2020-2021 öğretim yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme dönemi başladı. AÖF kayıt yenileme ve ders seçme 26 Şubat’a kadar devam edecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. Dolayısıyla kayıt yenileme işlemini yapacak öğrencilerin ilk olarak ders seçimi yapmaları gerekiyor. Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir. AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Açıköğretim kayıt yenileme ücreti ne kadar, AÖF ödeme nasıl yapılır? AÖF sınavları online mı olacak?

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecek. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak.

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME İÇİN TIKLAYINIZ

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 26 Şubat 2021 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

26 Şubat 2021 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.

2021 AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME VE ÖĞRENCİ KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Şifreniz yoksa ya da unuttuysanız yeni şifrenizi;

AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masasının 0850 200 46 10 numaralı telefonunu Fakültemiz kayıtlarındaki cep telefonu numaranızla arayarak, Size en yakın AÖF bürolarına şahsen giderek, www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin “Şifre İşlemleri” bağlantısından şifrenizi alabilirsiniz

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, ÖDEME NASIL, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Kayıt yeniletecek öğrenciler, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince; sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Programı Hariç) alt limit 285 TL Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programında alt limit 405 TL ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit 305 TL olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için 80 TL ilave edilecektir. Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için 120 TL ilave edilecektir.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 26 Şubat 2021 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır.

AÖF SINAVI ONLİNE MI OLACAK?

AÖF bahar dönemi ara sınavları 10-11 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavın Nisan ayında gerçekleşecek olması dolayısıyla henüz net bir açıklama yapılmazken pandemi sürecinin gidişatına göre karar açıklanması bekleniyor.

Bahar dönemi ara sınav tercihleri 1 Mart 2021 tarihinde alınacak.