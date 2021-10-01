AÖF kayıt yenileme ekranı ve ücreti 2021! AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, kayıt yenileme ne zaman bitecek?

AÖF kayıt yenileme süreci devam ediliyor. 27 Eylül'de başlayan AÖF kayıt yenileme işlemlerinin nasıl yapılacağı, ücreti ve biteceği tarih araştırılmaya devam ediliyor.

AÖF kayıt yenileme ile ilgili araştırmalar devam ediliyor. AÖF kayıt yenileme, Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte AÖF kayıt yenileme ekranı ve ücreti detayları…

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenilme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu üzerinden yapılacak. Öğrenciler 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecek. Sisteme öğrenci veya e-Devlet şifresi ile giriş yapılabilecek.

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AÖF ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

Öğrenciler ders seçimini yaptıktan sonra ödeme bilgileri oluşacak. Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 08 Ekim 2021 tarihinde Kredi Kartı, İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecektir. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.