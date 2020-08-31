AÖF kayıt yenileme başladı! AÖF kayıt yenileme 2020 tarihleri merak ediliyor! Kayıt yenileme ve AÖF yeni kayıt nasıl yapılır?

AÖF öğrencileri ve AÖF’ye yeni kayıt yapacak adaylar, AÖF kayıtlarının ne zaman yapılacağını merak ediliyordu. Yeni kayıt işlemleri ise 31 Ağustos'ta başlayacak ve 10 Eylül'e kadar devam edecek. YKS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş ve Sağlık Lisans Tamamlama İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, YÖK ve YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişklik gösterebilir. AÖF yeni kayıt nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme 2020…

Üniversite eğitimi AÖF programlarından tamamlamak isteyenler ve AÖF öğrencileri, AÖF kayıtları hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. AÖF yeni kayıt yapma ve kayıt yenileme süreci…

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesine bu sene ilk defa kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt tarih 31 Ağustos - 10 Eylül 2020 olarak belirlendi. AÖF'e dikey geçişle kayıt yaptıracak adaylar da kayıtlarını 28 Eylül'de gerçekleştirebilecek.

AÖF YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesinin merkezi açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlarına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır.

En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş

Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş

Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler* için İkinci Üniversite

*Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

AÖF KAYIT YENİLEME ADIMLARI

Derslerini seç.

2- Ücretini öde.

3- Otomasyondan kaydını kontrol et.

4- Ders kitapların eKampüs'te.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır.

AÖF 2. KAYIT YENİLEME NASIL YAPILACAK?

AÖF kayıt yenileme işlemleri bu yıl 5 Ekim'de başlayacak ve 15 Ekim'e kadar devam edecek. Mazeretli kayıt tarihi ise 16 Ekim Cuma günü olacak.