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AÖF güz dönemi final sınav tarihleri açıklandı! AÖF sınav tarihleri…

05 Ocak 2021 Salı - 19:56 | Son Güncelleme : 05 01 2021 - 19:56

AÖF İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim içi yapılacak güz dönemi dönem sonu sınavlarının tarihleri belirlendi.


Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve  İşletme fakültelerinin çevrim içi yapılacak güz dönemi dönem sonu sınavlarının  tarihleri belirlendi.

Rektörlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli öğrencilerimiz, Açıköğretim Sistemi güz dönemi dönem sonu  sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak  2021, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde çevrim içi  ortamlarda yapılacaktır."

Açıklamada, Açıköğretim Sistemi ile ilgili soru ve taleplerin  http://aosdestek.anadolu.edu.tr adresinden ilgili birimlere iletilebileceği  bildirildi.

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