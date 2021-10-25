AÖF güz dönemi ara sınav tarihleri! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları ne zaman?

AÖF ara sınav tarihleri araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler sınavları bekliyor. Öğrenciler vize ve final sınavı tarihlerini araştıyor. Peki, AÖF güz dönemi sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF güz dönemi ara (vize) sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak.

Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.



Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği ifade edildi.

AÖF SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK?

Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.