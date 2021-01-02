AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınav takvimi…

AÖF sınav tarihleri 2021 takvimi belli oldu. Anadolu Üniversitesi 2020-2021 Güz Dönemi ara sınav sonuçlarının ilan edilince göler gözler final tarihlerine çevrilmişti. Eğitimlerini açıktan tamamlayan AÖF öğrencileri, sınav takvimine göre ocak ayında finallere katılacak. AÖF final sınavı tarihleri, vize sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından belli oldu. AÖF sınavı giriş belgeleri ise üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak. Peki, AÖF final sınavı ne zaman? AÖF sınav takvimi…

AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınav tarihleri merakla bekleniyordu. 12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında online olarak gerçekleşen AÖF sınavının sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. Final sınavları da üniversitenin sınav programına göre, 16-17 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşecek. Sınavın vizelerdeki gibi online yapılacağı ön görülüyor.

AÖF final sınavı ne zaman?

AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

Dersler nasıl alınır?

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

AÜ staj duyurusu yaptı

Anadolu Üniveristesi'nden stajlarla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

COVID-19 salgınının devam etmesi ve kısıtlamaların arttırılması nedeniyle Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi programlarında bulunan zorunlu stajın, uzaktan öğretim yöntemiyle de yapılması ile ilgili 23/11/2020 tarihinde Fakülte Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.

Açıköğretim Fakültesinde staj zorunluluğu olan programlara kayıtlı ve aktif durumda olup 2020-2021 güz dönemi itibari ile mezun olabilecek öğrencilerimizin uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülen AKADEMA derslerinden “Temel İlk Yardım” dersini almaları uygun görülmüştür. Mevcut pandemi koşullarında kurum/kuruluşların stajyer öğrenci kabul etmemeleri sebebi ile staj yapamayan öğrenciler söz konusu uzaktan eğitim uygulamasından yararlanabilirler.

Stajına başlayan ve devam edemeyecek durumda olan öğrenciler ise öğrenci otomasyon sistemi üzerinden staj ayrılış belgesini düzenleyerek ilgili kuruma onaylattıkları takdirde stajdan ayrılış yapabilir ve AÖF Büroları aracılığı ile belgelerini Staj ve Uygulama Dersleri Koordinatörlüğüne ulaştırabilirler. 2020-2021 güz dönemi mezun durumunda olan ve uzaktan öğretim yöntemi ile staj yapmak istemeyen öğrenciler için öğrenci otomasyon sistemi aktif olup, yüz yüze staj yapmak üzere başvuru alınmaktadır.

Staj etkinliği olarak Mergen Anadolu Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden yürütülecek olan Temel İlk Yardım Dersi, 09 Aralık 2020 - 10 Ocak 2021 tarihleri arasında 5 (beş) haftalık bir dönemi kapsayacaktır. Programdaki haftalık konular ve ölçme ve değerlendirme etkinlikleri belirli tarihler ile sınırlandırılmış olduğundan sisteme zamanında katılım gösteremeyen öğrenciler için telafi yapılmayacaktır. Söz konusu ders 09 Aralık 2020 tarihinde "Oryantasyon Haftası" ile başlayacak olup, gerekli açıklamalar Mergen Anadolu Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden duyurulacaktır. Mergen sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapabileceksiniz.