AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF soru ve cevapları...

AÖF final sınavları 13-14 Ocak tarihlerinde gerçekleşti. Binlerce öğrencinin ter döktüğü AÖF sınavının sonuçları merak edilir oldu. Peki AÖF sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte tüm merak edilenler...

AÖF Güz Dönemi final sınavları 13-14 Ocak'ta düzenlendi. Öğrenciler heyecan ve merakla AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki AÖF sınav ve soruları ne zaman erişime açılacak? İşte yanıtları...

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AÖF soruları ve cevapları geçtiğimiz dönemlerde olduğunu gibi sınavların sona ermesinin ardından bir hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Adaylar AÖF sorularına ve cevaplarına sisteme öğrenci girişi yaprak 'Anadolum eKampüs' üzerinden ulaşabilecekler.

AÖF SINAV SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları ise sınavların sona ermesinin ardından on beş günlük süre içerisinde sorgulamaya açılıyor. Sınav sonuçları sisteme öğrenci girişi yaparak sorgulanabilecek.

SINAV SONUÇ İTİRAZI HAKKINDA

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.