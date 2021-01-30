AÖF final sınavı sonuçları açıklandı

AÖF sınav sonuçları 2021 açıklandı mı? sorusu yanıt buldu. Anadolu Üniversitesi tarafından çevrimiçi (online) olarak 16-17-18-23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen güz dönemi final sınav sonuçları merakla bekleniyor. AÖF sınav sonuçları açıkladı.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarını açıkladı. Sonuçları öğrenmek isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı e-Kampüs sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.